امين بغداد: نعمل على صيانة جسر الأمين بالسرعة الممكنة

2021/02/14 | 10:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد أمين بغداد علاء معن، الاحد، أن الامانة تنفذ اعمال الصيانة لجسر الأمين الذي شهد انهيارا في اجزائه بالسرعة الممكنة.

وقال معن في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “دائرتي المشاريع والتصاميم في الامانة عملتا بالتعاون مع مديرية مرور الرصافة فور حدوث الانهيار المفاجئ في جسر الامين على الكشف عن الحالة الفنية وقطعه من جانب واحد لحين المباشرة الفعلية بأعمال الصيانة بالطرق العلمية».

واوضح انه “تم تكليف فريق من المكتب الاستشاري للجامعة التكنولوجية للقيام بالكشف الموقعي للجسر، واتخاذ عينات لاجراء الفحص المختبري وكمية الاملاح والكبريتات في العجينة الاسفلتية لتتم المباشرة بصيانته، بغية اعادة افتتاحه امام حركة المرور لتقليل الزخم المروري وتأمين سلامة مستخدميه».

وبين ان “الامانة تنفذ اعمال الصيانة بالسرعة الممكنة لانه يعد من اهم الجسور على طريق قناة الجيش ويخدم العديد من المناطق السكنية القريبة منه”.



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