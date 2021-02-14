الإطاحة بخمسة “دواعش” في بغداد وصلاح الدين

2021/02/14 | 10:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، عن القاء القبض على خمسة ارهابيين ينتمون لتنظيم “ داعش” الاجرامي في محافظتي بغداد وصلاح الدين

وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي للقصاص منهم وتجفيف منابعهم ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على خمسة ارهابيين اربعة منهم بمناطق متفرقة من محافظة بغداد والخامس في محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي”.

وأضاف البيان أنه “تمت عمليات القاء القبض وفق مذكرات قبض قضائية وتشكيل فريق عمل مختص ، وتم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.



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