العامري يؤكد نية تركيا احتلال جبال سنجار ويطالب الحكومة بمنع اي عدوان على الاراضي العراقية

2021/02/14 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان على الأراضي العراقية.وأكد العامري في تعليق على العملية العسكرية التركية في إقليم كردستان، أكد على ضرورة ان تكف الحكومة التركية عن الممارسات العدائية التي لا تخدم … Readmore

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