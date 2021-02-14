الصدر يرحب بزيارة البابا فرانسيس الى العراق بالقول: القلوب مفتوحة قبل الابواب

2021/02/14 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ترحيبه بالزيارة المرتقبة للبابا فرنسيس الى العراق.ونشر الصدر تعليقا على ذلك تغريدة علق من خلالها على تلقيه انباء عن وجود بعض المعارضين لزيارة البابا، قائلا ان الانفتاح على الأديان أمر مستحسن، وان … Readmore

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