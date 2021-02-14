إيقاف صلوات الجمعة بسبب الاجراءات الصحية (وثيقة)

2021/02/14 | 11:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاحد، ايقاف صَلواتِ الجُمُعةِ حتى إشعارٍ آخَر بسبَبِ الظروفِ الصحيّةِ.

وبحسب الوثيقة، قال المكتب انه “نظرا للظروف الصحية الصعبة مع تزايد اعداد الاصابات بكورونا وتماشيا مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، تقرر ايقاف صلاة الجمعة في كافة المحافظات وتوابعها الى اشعار اخر”.

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