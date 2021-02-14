المالية النيابية: تناقش حصة اقليم كوردستان من الموازنة

2021/02/14 | 11:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تستأنف اللجنة المالية النيابية مناقشة مواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، اليوم الاحد، بعد الانتهاء من مناقشة اغلب مواد مشروع القانون.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة المالية ستستأنف مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، اليوم الاحد.

واضاف: هناك بعض الامور البسيطة التي ستقوم اللجنة المالية بمناقشتها وانهاء تعديلها، مشيرا الى اللجنة المالية ستناقش حصة اقليم كوردستان من الموازنة.

واوضح: ان هناك مرونة من الاطراف السياسية تجاه موضوع حصة اقليم كوردستان من الموازنة واتصور بان الموازنة ستكون جاهزة للتصويت من قبل مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي.

وقال: ان الكتل النيابية ستقدم خلال اجتماع اليوم مقترحاتها حول حصة اقليم كوردستان، وسنرى ماهي تلك المقترحات، مؤكدا وجود تفاؤل كبير بالوصول الى اتفاق حول حصة اقليم كوردستان داخل اللجنة المالية.

هذا وقام الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان بعدة زيارات الى العاصمة بغداد وعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لمناقشة حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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