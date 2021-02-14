ترتيبات زيارة البابا.. مسؤولون ’يستعجلون’ بإيصال الكهرباء إلى المنطقة الأثرية

2021/02/14 | 11:20 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

كشفت محافظة ذي قار، عن خطة عمل متكاملة ومستعجلة لعمليات الربط الكهربائي في المناطق الأثرية للمحافظة للمساهمة في إنجاح زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة إلى المدينة في شهر آذار المقبل.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار، أنه "بعد اعلان محافظ ذي قار، القاضي ناظم حميد الوائلي، عن خطة عمل متكاملة لإنجاح الزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان الى المحافظة، ومن أجل المتابعة الميدانية لعمليات الربط الكهربائي التي تجري للمدينة الأثرية في أور، وصل الى المحافظة مدير عام شركة توزيع كهرباء الجنوب".

وأضاف البيان أن "مدير الشركة استهل زيارته للمحافظة بتفقد مدينة اور الاثرية للاطلاع على حاجة مواقعها الأثرية والطرق المؤدية إليها من التيار الكهربائي والإنارة ومولدات الديزل وباقي المتطلبات الخاصة بقطاع الكهرباء".

وقال المدير العام، بحسب البيان، إن "الزيارة جاءت بتوجيه من وزير الكهرباء، ماجد مهدي حنتوش والذي أوعز باعداد خطة مستعجلة لتوفير متطلبات مدينة اور الأثرية من كافة النواحي المتعلقة بقطاع توزيع الكهرباء للمساهمة في إنجاح زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة الى المدينة في شهر اذار المقبل".

وأضاف أن "الخطة أعدت بالتنسيق مع ممثلي الحكومة المحلية في المحافظة والشركة المكلفة بالإعداد للزيارة وتشمل توفير التيار الكهربائي والانارة ومولدات الديزل في كافة مرافق المدينة الأثرية"، مؤكداً أن "الوزير وجه بتوفير المبالغ ومنح الصلاحيات اللازمة لتمويل الخطة أنفة الذكر من أجل إنجازها في الوقت المحدد لتكون المحافظة جاهزة لإحياء هذا الحدث العالمي المهم".

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