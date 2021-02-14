عالية نصيف :الفساد في عقد محطة بيجي الثانية بلغ أرقاماً مرعبة

2021/02/14 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت النائبة عالية نصيف تحذيرها من

محاولات بعض الفاسدين في وزارة

الكهرباء لتمرير صفقة تأهيل محطتي بيجي

الاولى والثانية من خلال إرسال دعوة

احتكارية إلى شركة سيمنس التي ستدخل

معها شركة أوراسكوم كمقاول ث

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