2021/02/14 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية نقلاً

عن مصدر رسمي بالاتحاد الآسيوي لكرة

القدم أن اجتماعًا سيعقد، يوم

الثلاثاء، لاعتماد استكمال الجولات

المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة

لبطولتي كأس العالم 2022، وك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الآسيوي يحدد ملامح استكمال تصفيات المونديال بعد 48 ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الآسيوي يحدد ملامح استكمال تصفيات المونديال بعد 48 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).