2021/02/14 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت امانة بغداد مشروعا لتطوير ضفتي

نهر دجلة في جانبي الكرخ والرصافة

ابتداء من جسر المثنى شمالاً حتى جسر

الدورة جنوبا.

مصدر في قسم الاعلام بالامانة ذكر في

تصريح صحفي بان الحملة انطلقت بمشاركة

قيادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق مشروع لتطوير ضفتي نهر دجلة في جانبي الكرخ والرصافة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق مشروع لتطوير ضفتي نهر دجلة في جانبي الكرخ والرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).