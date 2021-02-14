ديالى تعلن استقرار تدفق البضائع الايرانية عبر” منفذ مندلي”

2021/02/14 | 11:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، استقرار تدفق البضائع الايرانية غبر منفذ حدودي شرق المحافظة للشهر الثاني على التوالي.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تدفق البضائع الايرانية عبر منفذ مندلي الحدودي مستقرفي معدلاته للشهر الثاني على التوالي عند معدل يتراوح بين 80-100 شاحنة يوميا”.

واضاف الخزاعي،ان” الاجواء الباردة وملف كورونا لم يوثر على معدل تدفق البضائع الايرانية الى داخل العمق العراقي”، مؤكدا أن “عملية التبادل تعتمد كل الاجراءات الوقائية وهناك متابعة ميدانية من قبل الجهات ذات العلاقة”.

واشار الى ان” تاثير منافذ كردستان لايزال مستمرا على منفذ مندلي ولكن الوضع افضل من قبل ونامل ان ترتفع الانشطة وان يحدد نسبة من الايرادات لاعمار مندلي وبقية المناطق الحدودية القريبة لانها بامس الحاجة للاعمار والبناء”.

ويعد منفذ مندلي من اهم المنافذ الحدودية في ديالى وافتتح قبل سنوات من اجل تعزيز التبادل التجاري بين العراق وايران.انتهى/ 25 ف

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