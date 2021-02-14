خام البصرة يتجاوز 62 دولاراً للبرميل

2021/02/14 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قفز سعر خام البصرة الخفيف ، اليوم الأحد 14-2-2021 ، لأعلى مستوياته منذ عام.

وبلغ سعر برميل النفط من خام البصرة الخفيف في أخر نشرة رسمية 62.13 دولاراً.

كما ارتفع سعر خام برنت عند 62.66 دولاراً للبرميل.

ويعول العراق على استمرار ارتفاع اسعار النفط لتغطية عجز موازنة 2021 والذي تقول اللجنة المالية النيابية انها خفضته خلال مراجعتها لمسودة الموازنة من 71 ترليون دينار إلى ما دون الـ 30 ترليوناً.

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