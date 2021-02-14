لأول مرة.. العمال الكردستاني يعلن احتفاظه بـ ’’أسرى أتراك’’ داخل مناطق تواجده في العراق

2021/02/14 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

في خضم الأحداث الجارية في مناطق شمال العراق من عمليات عسكرية تركية ضد حزب العمال الكردستاني، وخصوصاً ما تشهده قرى محافظة دهوك، أعلن حزب العمال الكردستاني وجود عشرات الأسرى من الجنود الأتراك في سجونه السرية داخل الاراضي العراقية.

وقال مسؤول علاقات حزب العمال الكردستاني، كاوه شيخ موس، اليوم الاحد (14 شباط 2021)، في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الجيش التركي فشل’’ في تحرير اسراه خلال عملياته العسكرية التي يجريها داخل الاراضي العراقية منذ 90 يوماً".

وأضاف، أن "الجيش التركي أعلن قبل 5 أشهر توسيع عملياته العسكرية داخل الاراضي العراقية، من خلال هجوم بري نفذه في منطقة حفتاني الحدودية مع محافظة دهوك".

واشار الى ان "الحرب مستمرة بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، الذي يحاول احتلال مدن نينوى وسنجار ومحافظة كركوك، لإعادة الخارطة العثمانية من جديد، وهو الأمر ذاته الذي يهدد بتقسيم سوريا وليبيا واذربيجان ودول افريقية أخرى"، على حد قوله.

واضاف شيخ موس، أن "حزب العمال الكردستاني لديه مقاتلين ينفذون عمليات داخل العمق التركي"، مبيناً أن "عناصر حزبه أقدموا على أسر 8 جنود أتراك من داخل المناطق التركية، ولكن بتدخل سياسي ومن إقليم كردستان وبمفاوضات أجرتها منظمات دولية، تم تسليمهم إلى الجانب التركي".

وأضاف: "لكن حزب العمال الكردستاني لديه أكثر من 100 أسير تركي داخل سجونه الموجودة ضمن مناطقه"، مضيفاً أن "الجنود الاتراك المحتجزين لدينا، هم أسرى حرب"، على حد وصفه.

وتابع شيخ موس، أن "تركيا حاولت مراراً ومن خلال قصف جوي، وعمليات برية، تحرير أسراها، لكنها فشلت بعد 3 أشهر من عملياتها العسكرية ضد مناطق تواجدنا في العراق"، مضيفاً أن "حزب العمال يتصدى لتهديدات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، باجتياح الاراضي العراقية".

وتابع، أن "المواجهات الأخيرة التي حدثت بين عناصر الحزب، والجنود الاتراك في منطقة كارا بمحافظة دهوك، أوقعت العديد من القتلى بين صفوف الجيش التركي، كما أحدثت خسائر كبيرة في معدات الجيش التركي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي، آكار فجر، انتهاء العملية العسكرية للقوات التركية ضد حزب العمال الكردستاني في جبل "كارا" في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن آكار قوله إن "42 عنصرا من حزب العمال الكردستاني قُتلوا والقي القبض على اثنين آخرين خلال العملية التي نفذها الجيش التركي في منطقة كارا في دهوك".

ونوه وزير الدفاع التركي إلى "مقتل ثلاثة جنود أتراك، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح"، مشيرا الى انه "تم العثور على جثث 13 مواطنا تركياً في أحد الكهوف".

وتابع آكار بالقول إن "العملية العسكرية نُفذت بنجاح، وتم تطهير المنطقة".

وأطلقت وزارة الدفاع التركية فجر العاشر من شهر شباط الجاري عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في اقليم كردستان.

وتركزت هجمات تركيا على جبل كارة بمحافظة دهوك، حيث يقول مسؤولو العمال الكردستاني بأنهم يحتجزون أسرى من الجيش والشرطة والاستخبارات التركي.

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