التقاعد توضح حقيقة ’’احتساب شهادة الإعدادية’’ للمحالين سابقاً

2021/02/14 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد (14 شباط 2021)، حقيقة "احتساب الشهادة الإعدادية" للمحالين سابقاً إلى التقاعد.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت عن إضافة شهادة الاعدادية وإعادة احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين سابقاً ومراجعة الهيأة في هذا الشأن".وأضافت: "لذا ننوه للأخوة المتقاعدين بأن لا صحة لتلك الأخبار المتداولة وعدم مراجعة الهيأة بهذا الخصوص، ونحيط علمكم بمتابعة فقط الصفحة الرسمية لهيأة التقاعد الوطنية في نشر الأخبار والمستجدات".

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