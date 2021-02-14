نائب شبكي : الاتفاقية النفطية مع اقليم كردستان.. مجحفة واعتراف بسيطرة الكرد على مناطق المادة 140المختلف عليها

2021/02/14 | 11:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعتبر النائب الشبكي عن كتلة الفتح محمد الشبكي الاتفاقية النفطية مع اقليم كردستان..مجحفة واعترافا بسيطرة الكرد على مناطق المادة 140المختلف عليها.وقال في بيان ان : الاتفاقية تعني الاعتراف بشرعية العقود المبرمة بين الشركات النفطية الاجنبية وحكومة الاقليم دون موافقة الحكومة الاتحادية واعطت شرعية لعملية سيطرة وسرقة النفط الذي يستخرج منذ ١٠ سنوات دون موافقة الحكومة الاتحادية .واضاف انه : بناء على اعتراف الحكومة الاتحادية بالفقرتين السابقتين فانها ستكون ملزمة حينها بدفع ديون الشركات( كلف الانتاج والاستخراج والنقل )والتي تبلغ (٦.٥) مليار دولار.واوضح انه : اذا تم الاعتراف بشرعية سيطرة الاقليم على هذه الحقول النفطية التي تقع اغلبها خارج مناطق اقليم كردستان ابتداءا من حقول كلك في قضاء الحمدانية وحقول بعشيقة والشيخان والقوش وزمار وربيعة فذلك يعني تطبيق المادة (١٤٠) وبالتالي الاعتراف بسيطرة الكرد على هذه المناطق كون الاتفاقية ستكون جزء من قانون الموازنة الذي يصوت عليه مجلس النواب ويصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية وفق احكام البند اولا من المادة( ٦١ )والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور وبالتالي ضم هذه المناطق الى اقليم كردستان بعد الحصول على القرار النيابي والمصادقة./انتهى3

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