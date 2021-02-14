بفوزه الكبير .. برشلونة ثانيا بترتيب الليغا الاسبانية

2021/02/14 | 11:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سحق برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة (5-1)، في ساعة متاخرة من ليلة السبت، في إطار منافسات الجولة 23 من الليغا.وسجل الأهداف لبرشلونة ترينكاو "هدفان ""29" و"74"، وميسي "هدفان" "45+2" و"75" وفيربو "80" بينما أحرز ريوخا هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 57.وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 22 نقطة في المركز السادس عشر./انتهى3

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