رئيس اللجنة المالية يعلن حسم الخلاف المتعلق بحصة اقليم كردستان في مشروع الموازنة خلال يومين

2021/02/14 | 11:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، اليوم الأحد، حسم الخلاف المتعلق بحصة إقليم كوردستان في مشروع الموازنة المالية العامة لعام 2021 خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت العديد من الخيارات “التي تضمن حقوق الشعب العراقي وبشكل عادل … Readmore

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