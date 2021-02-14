استخبارات البصرة تلقي القبض على فرقة الموت التي قامت باغتيال محافظ البصرة السابق

2021/02/14 | 11:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن شقيق محافظ البصرة الاسبق اسماعيل مصبح الوائلي، القبض على “فرقة الموت” التي قامت باغتيال اخيه محمد مصبح الوائلي، مؤكدا ان التحقيق جار معهم في مديرية استخبارات البصرة.وقال الوائلي: ان “فرقة الموت هذه يتزعمها احمد عبدالكريم الركابي المعروف بـ(احمد … Readmore

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