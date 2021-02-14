نائبة عن نينوى: موازنة 2021 لم تنصف المحافظة وفيها غبن كبير

2021/02/14 | 11:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أكدت النائبة عن محافظة نينوى هدى جار الله، الأحد، أن موازنة 2021 لم تنصف حق المحافظة من حيث التخصيصات المالية وفيها غبن وظلم كبير.

وقالت جار الله في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظة نينوى لم تحصل على أي تعويض مالي في الموازنة منذ خمس سنوات”، مبينة أن “المحافظة تعد وفق الدستور منكوبة من كافة الجوانب الخدمية والصحية”.

وأضافت، أن “موازنة العام الحالي بخست حق المحافظة من حيث التخصيصات المالية لمشاريع الأعمار والتأهيل”.

ولفتت جار الله إلى أن “تخصيصات المحافظة الفعلية لعام 2021 يجب أن تكون موازية لخمس سنوات”، مبينة ان “المبلغ الكلي لنينوى غير ثابت لغاية الان في الموازنة”.

وكان النائب عن محافظة المثنى عدي الشعلان ابو الجون أكد، أمس السبت، أن موازنة 2021 بخست حق المحافظة من التخصيصات المالية.



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