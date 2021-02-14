2021/02/14 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى

الصدر، الأحد، إيقاف مراسم صلاة الجمعة

لإشعار آخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الصدر يعلن لانصاره إيقاف مراسم صلاة الجمعة لإشعار آخر.. وثيقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الصدر يعلن لانصاره إيقاف مراسم صلاة الجمعة لإشعار آخر.. وثيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).