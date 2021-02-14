2021/02/14 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الصحة، تقديم العراق طلب مساعدة طبية من أمريكا لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في بيان، إن العراق لديه اتفاقية واضحة من خلال الحكومة العراقية وبحسب القنوات الرسمية، والكميات التي سيتسلمها العراق من المواد الطبية هي مقابل مبالغ مالية، واكد ان اي توريد للقاحات يتم وفقا لسياقات عمل معروفة ومحددة ومعلنة للرأي العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تنفي طلب مساعدة طبية من أميركا لمواجهة فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تنفي طلب مساعدة طبية من أميركا لمواجهة فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).