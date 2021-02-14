2021/02/14 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الأحد (13 شباط 2021)، إن التصريحات عن وجود 35 ألف جنديا أمريكيا في السفارة الامريكية والعراق فيه نوع من المبالغة.

وقال الركابي في حيث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومات المتعاقبة منذ حكومة حيدر العبادي ولغاية اليوم لم تعلن حتى الآن للأسف عن العدد الحقيقي للقوات الاجنبية في العراق سواء أكانت امريكية او غيرها ولم يصدر اي تصريح رسمي يشير الى عددها سواء اكانت منتشرة ضمن المركز او كردستان".

واضاف أن "الحديث عن وجود قرابة 35 ألف جنديا امريكيا في العراق فيه مبالغة ولا اتصور وجود هكذا عدد في البلاد بالوقت الراهن لكن كم هو العدد الحقيقي لهم هذا غير معروف حاليا".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم سرايا السلام صفاء التميمي إن "التواجد الامريكي في العراق ما يزال يحمل صفة محتل، لأنه لا توجد سفارة في العالم فيها 35 ألف جندي، فقط السفارة الامريكية في بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالأمن النيابية يوضح الموقف بعد تصريح عن تواجد 35 ألف حندي أميركي في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالأمن النيابية يوضح الموقف بعد تصريح عن تواجد 35 ألف حندي أميركي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).