داعش يهدد بنزوح أهالي 8 قرى كبيرة بديالى

2021/02/14 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

وجّه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الأحد (14 شباط 2021)، رسالة عاجلة للقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي حيال تطورات المشهد الأمني في محافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوضع الأمني في محيط قرى حوض شيخ بابا بأقصى شمال شرق ديالى صعب، في ظل ارتفاع غير مسبوق لهجمات داعش خاصة القنص الليلي، الذي تسببت في استشهاد وجرح العديد من الجنود في الآونة الأخيرة، وبات يهدد بنزوح قسري لأهالي 8 قرى كبيرة تشكل عقدة استراتيجية في أمن ديالى ككل".

وأضاف، أن "أعداد مسلحي داعش في زور شيخ بابا وقراها بتزايد في الآونة الأخيرة على نحو باتت تشكل حلقة نار حول القرى، وعمليات استهداف مرابطات الجيش في محيطها شبه يومية".ودعا النائب "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى الإيعاز بدعم تلك المناطق وإجراء عمليات عسكرية قوية تسهم في كسر شوكة الإرهاب، وإنقاذ الأهالي من وضع غير مستقر، بات مهدداً لحياتهم بشكل مباشر".

وأشار إلى أن "ضغط داعش على تلك القرى يأتي بسبب موقعها الجغرافي الذي يمثل مساراً جغرافياً معقداً جداً، ويحاول التنظيم السيطرة عليه من خلال دفع الأهالي للنزوح القسري"، داعياً إلى "ضرورة دراسة ملف تلك المناطق واتخاذ خطوات تنهي نزيف الدماء".

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