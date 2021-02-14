كربلاء.. ولادة 46 طفلاً كل 24 ساعة في مستشفى واحدة

2021/02/14 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

أعلن مدير مستشفى النسائية والتوليد التعليمي في محافظة كربلاء، تسجيل أكثر من 1400 ولادة خلال الشهر الماضي.

وذكر مدير مستشفى النسائية والتولي، حيدر الزاملي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عدد الولادات الطبيعية بلغ (1071) ولادة، أما الولادات نتيجة العمليات القيصرية فقد بلغت (399) ولادة".

واشار الزاملي إلى أن "عدد المراجعات للمستشفى وصل إلى (8137) مراجعة، موزعين بواقع (3947) مراجعة للإستشارية، و(793) مراجعة للعيادة الخافرة، و(3397) مراجعة للطوارئ".

وأضاف الزاملي، أن "الفحوصات الساندة توزعت بواقع ( 1658) فحصاً للسونار، و(130) فحصاً للأشعة و( 8137) فحصاً مختبرياً".

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