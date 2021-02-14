كربلاء.. ولادة 46 طفلاً كل 24 ساعة في مستشفى واحدة

أعلن مدير مستشفى النسائية والتوليد التعليمي في محافظة كربلاء، تسجيل أكثر من 1400 ولادة خلال الشهر الماضي.
وذكر مدير مستشفى النسائية والتولي، حيدر الزاملي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عدد الولادات الطبيعية بلغ (1071) ولادة، أما الولادات نتيجة العمليات القيصرية فقد بلغت (399) ولادة".
واشار الزاملي إلى أن "عدد المراجعات للمستشفى وصل إلى (8137) مراجعة، موزعين بواقع (3947) مراجعة للإستشارية، و(793) مراجعة للعيادة الخافرة، و(3397) مراجعة للطوارئ".
وأضاف الزاملي، أن "الفحوصات الساندة توزعت بواقع ( 1658) فحصاً للسونار، و(130) فحصاً للأشعة و( 8137) فحصاً مختبرياً".
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