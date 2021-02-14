مظهر محمد صالح لـ / نينا / : هناك دراسة لانشاء مصرف تنمية كبير للاقراض الميسر وللمشاريع الكبيرة

2021/02/14 | 11:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح عن وجود دراسة متقدمةلانشاء مصرف تنمية كبير للاقراض الميسر وللمشاريع الكبيرة.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : انشاء هذا المصرف ستكون بداية لتغيير فلسفة الدعم الحكومي من الاستهلاك الى الاستثمار والانتاج .واضاف صالح ان : سياسة الحكومة لن تقتصر فقط على منح القروض لمشاريع الاسكان وانما ستتطور عبر انشاء هذا المصرف ووفق قانوني الاستثمار النافذ والتنمية الصناعية وغيرها.وعد صالح هذه الخطوات من ضمن التحولات الاصلاحية التي تسعى اليها الورقة البيضاء./انتهى3

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