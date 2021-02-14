2021/02/14 | 12:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز إلى بيع أصول الدولة، وشركاتها، تمتد آخر الإجراءات الحكومية.ففي واقعة أثارت غضباَ شعبياً وسياسياً واسعاً، شارت وثائق رسمية، إلى عزم الحكومة بيع محطات كهربائية في محافظة البصرة (جنوبا)، إلى شركة “كار” الاستثمارية، إذ أبدى برلمانيون اعتراضهم على ذلك، موضحين أن خطوة الحكومة تمت من دون سند قانوني.وتداولت وسائل إعلام وثيقة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات الكاظمي “تصدم” الأوساط السياسية: سنبيع الدولة ونبدأ بالكهرباء!) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات الكاظمي “تصدم” الأوساط السياسية: سنبيع الدولة ونبدأ بالكهرباء!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).