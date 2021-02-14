2021/02/14 | 12:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن وزير الدفاع التركي،خلوصي آكار، اليوم الاحد، عن انتهاء عملية “مخلب النسر-2” شمال العراق ونتائجها.وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان صحفي، ان”تركيا أنهت عملية “مخلب النسر-2″ بعد تحييد 50 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمال العراق”.يذكر ان العملية العسكرية التركية انطلقت في 10 فبراير/ شباط الجاري ضد حزب العمال بمنطقة “غارا” في شمال …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن انتهاء عملية مخلب النسر-2 شمال العراق.. هذه نتائجها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن انتهاء عملية مخلب النسر-2 شمال العراق.. هذه نتائجها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).