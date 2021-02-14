الزراعة النيابية: هناك خطة خبيثة لابقاء العراق مستوردا ولضرب إنتاجه المحلي

2021/02/14 | 12:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحملت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية بعض الجهات الحكومية مسؤولية الاضرار بالمنتج المحلي واغراق السوق بالمنتجات المستوردة الزراعية والحيوانية منها بشكل خاص.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان وصل “النور نيوز” ان: اللجنة وخلال عملها الرقابي والتشريعي مستمرة في عملها من اجل زيادة الانتاج المحلي واستمرار الاكتفاء الذاتي والذي وصل الى مستويات مرتفعة باغلب …

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