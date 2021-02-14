آكار يعلن انتهاء عملية “مخلب النسر -2” وعودة القوات إلى مراكزها

2021/02/14 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار انتهاء عملية مخلب النسر الثانية التي استهدفت خلال الأيام الماضية سلسلة جبال كَارة في قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وذكر وزير الدفاع التركي أن القوات التركية البرية والجوية عادت إلى مراكزها وقواعدها العسكرية بعد أن نفذت عملية خاصة جداً على حد قوله.

وقال آكار إن العملية أسفرت عن مقتل ثمانية واربعين عنصرا من حزب العمال الكردستاني بينهم ثلاثة قادة، فضلا عن اعتقال اثنين، مشيرا إلى العثور على جثث ثلاثة عشر مدنيا تركيا في أحد المخابئ جميعهم قتلوا بالرصاص، بحسب ما أعلنه آكار.

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