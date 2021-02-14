2021/02/14 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي

الدكتور فائق زيدان بمكتبه اليوم الاحد

الموافق 14 /2 /2021 نقيب الصحفيين

العراقيين مؤيد اللامي.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الأعلى لوكالة نون الخبرية إن "ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب الصحفيين العراقيين يزور رئيس مجلس القضاء الاعلى لضمان بيئة امنة للعمل الصحفي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيب الصحفيين العراقيين يزور رئيس مجلس القضاء الاعلى لضمان بيئة امنة للعمل الصحفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).