2021/02/14 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم الاحد،

انقاذ فتاة اثناء محاولتها رمي نفسها من

اعلى جسر الجادرية بقصد الانتحار.

وقالت المديرية في بيان صحفي ان

“دوريات نجدة اليرموك تمكنت من انقاذ

فتاة اثناء محاولتها رم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنقاذ فتاة من الانتحار في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنقاذ فتاة من الانتحار في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).