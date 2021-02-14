داعشي يقتل 21 من عصابته الإرهابية

2021/02/14 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 21 إرهابيا أمس السبت في سامراء ، إثر

إقدام انتحاري على ضغط زر التفجير

بالخطأ أثناء توديعهم، بينما تمكنت

قواتنا من القاء القبض على 13 ارهابيا في

نينوى.





وذكر قائد عمليات سامراء اللواء الركن

جبار ال

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