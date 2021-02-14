2021/02/14 | 12:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت الولايات المتحدة بمنع الطائرات

الإسرائيلية من الهبوط في المطارات

الأمريكية إن لم تتراجع تل أبيب عن قرار

منع استقبال الطائرات الأجنبية.

وحظرت إسرائيل على شركات طيران أجنبية

بما فيها أمريكية إجلاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تهدد بمنع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط في المطارات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تهدد بمنع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط في المطارات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).