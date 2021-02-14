إلقاء القبض على 5 متهمين بالانتماء لداعش في بغداد وصلاح الدين

2021/02/14 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت وكالة الاستخبارات القبض على خمسة متهمين بالانتماء لتنظيم داعش في محافظتي بغداد وصلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان إن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين أربعة منهم بمناطق متفرقة من بغداد والخامس في صلاح الدين، مضيفة أن العناصر الذين أُلقي القبض عليهم مطلوبون وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهم لتنظيم داعش.

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