2021/02/14 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الأحد، لضمان تهيئة بيئة آمنة للعمل الصحفي بما يمكن الاعلاميين من ممارسة عملهم.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل بمكتبه اليوم الاحد الموافق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاضي زيدان يبحث مع اللامي تأمين بيئة آمنة للعمل الصحفي المركز الخبري الوطني.

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