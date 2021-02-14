تركيا تعلن انتهاء عملياتها العسكرية في منطقة كارا

2021/02/14 | 13:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، انتهاء عملية "مخلب النسر-2" في منطقة كارا باقليم كوردستان، بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

واضاف اكار أن القوات التركية نجحت عبر عملية "مخلب النسر-2"، في تطهير معظم منطقة كارا من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني حسب قوله.

وأوضح أن القوات التركية استطاعت خلال العملية تدمير أغلب مواقع حزب العمال الكوردستاني في المنطقة، بالاضافة الى الاعلان عن مقتل 3 من افراد الجيش التركي واصابة 3 آخرين بجروح.

من جانبها، اعلنت مواقع قريبة من ​حزب العمال الكوردستاني​ ان "​وزارة الدفاع التركية ​لاتعلن الحصيلة الحقيقة عن المعارك في منطقة كارا، وان أكثر من 30 جنديا ​تركيا​ قتلوا في الاشتباكات".

وأعلنت تركيا يوم الأربعاء الماضي عن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد قواعد حزب العمال الكوردستاني، مؤكدة أن العملية الجديدة "مخلب النسر 2" انطلقت في منطقة كارا في اقليم كوردستان، وأن عناصر حزب العمال يتكبدون خسائر كبيرة.

PUKmedia متابعة

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