المركزي العراقي: لا يوجد تهديد على الاحتياطي جراء الاقتراض

2021/02/14 | 13:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استبعد البنك المركزي العراقي وجود تهديد على احتياطي العملة الأجنبية من جراء الاقتراض، مشيرا إلى أن انتعاش سوق النفط يعظم الاحتياطي.وقال مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي إحسان شمران لوكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الأحد، إن" …

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