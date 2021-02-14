سفير العراق لدى الفاتيكان: السيستاني والفاتيكان سيوقعان وثيقة للأخوة الإنسانية

2021/02/14 | 13:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير العراق المعتمد لدى الفاتيكان رحمن العامري، اليوم الاحد، أن زيارة البابا فرنسيس المرتقبة إلى العراق هي بمثابة رسالة سلام إلى العالم، مرجحاً توقيع وثيقة للأخوة الإنسانية بين المرجع الأعلى السيد علي السيستاني والحبر الأعظم تسمح بترسيخ علاقات الثقة … Readmore

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