الأمن النيابية: 34 الف داعشي مع عوائلهم في سوريا يشكلون قنبلة مؤقوتة

2021/02/14 | 13:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد، عن وجود اكثر من 34 الف داعشي مع عوائلهم في سوريا، محذرا من أنهم يشكلون “قنبلة موقوتة”.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،انه” وفق المعلومات المتوفرة لدينا فان هناك اكثر من 34 الف داعشي مع عوائلهم موجودين في سوريا ضمن مخيم الهول قرب الحدود مع العراق”، مؤكدا أن “هذا العدد يمثل اكثر قنبلة مؤقوتة في الشرق الاوسط المتضرر الاكبر منها العراق”.واضاف العزاوي،ان” داعش في سوريا اكبر تحديات العراق الامنية مؤكدا ضرورة الانتباه لخطورة وجود هذه الاعداد الكبيرة من حاملي الفكر المتطرف الذي يغذي اجيال من الاطفال والصبية ويدفعهم لمستنقع الهاوية ويحولهم الى ادوات للقتل والدماء”.واشار الى ان” الدول الكبرى هي من تتحمل مسؤولية وجود هذه الاعداد الكبيرة من داعش في سوريا متسائلا مهي الاجندة التي تحوول دون معالجة وضع هذا الكم البشري الهائل الذي مثل تهديد للعراق وكل بلدان الشرق الاوسط في ان واحد”.ويعاني العراق من وجود داعش في سوريا بسبب تسلل الكثير من عناصره الى عمق المدن العراقية بني فترة واخرى عبر الحدود.



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