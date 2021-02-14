بايدن عقب تبرئة ترامب: الديمقراطية هشة في أميركا

2021/02/14 | 13:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة قرار مجلس الشيوخ الليلة الماضية بتبرئة سلفه دونالد ترامب من تهمة التحريض على التمرد واقتحام مبنى الكونغرس الكابيتول في الـ 6 من الشهر الماضي.ونقلت وكالة “فرانس برس” عن بايدن قوله بعد التصويت النهائي في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي لم يفض لإدانة ترامب إن “هذا الفصل المحزن من تاريخ الولايات المتحدة ذكرنا بأن الديمقراطية هشة في البلاد ويجب أن نكون على الدوام يقظين”.وكان 57 عضواً في مجلس الشيوخ أيدوا إدانة ترامب مقابل رفض 43 عضواً آخرين الإدانة خلال التصويت النهائي الليلة الماضية ما يعني عدم توافر غالبية الثلثين المطلوبة لإدانته.بدورها شنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي هجوماً لاذعاً على ممثلي الحزب الجمهوري الذين صوتوا ضد إدانة ترامب وقالت إن “ما رأيناه كان مجموعة جبانة من الجمهوريين الذين ليس لديهم على ما يبدو خيارات لأنهم كانوا يخشون الدفاع عن وظيفتهم والمؤسسة التي يخدمون فيها”.ووصفت بيلوسي تصريح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي قال فيه إن “ترامب ما زال مسؤولاً جنائياً أو مدنياً عن أفعاله في منصبه “بأنه كان “خطاباً مخادعاً”.



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