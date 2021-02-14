الزراعة النيابية تنتقد جهات حكومية وتحملها مسؤولية الضرر بالمنتج المحلي

2021/02/14 | 13:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 1 ساعة

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انتقدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الأحد، بعض الجهات الحكومية وحملتها مسؤولية الاضرار بالمنتج المحلي وإغراق السوق بالمنتجات المستوردة الزراعية والحيوانية منها بشكل خاص.

جاء ذلك في بيان لرئيس اللجنة النائب سلام الشمري، تابعه NRT عربية، اليوم، 14 شباط 2021، حيث قال إن "اللجنة وخلال عملها الرقابي والتشريعي مستمرة في عملها من اجل زيادة الانتاج المحلي واستمرار الاكتفاء الذاتي والذي وصل الى مستويات مرتفعة باغلب المنتجات زراعية كانت او حيوانية".

واضاف ان " البعض لا يروق لهم هذه الانتاج الوفير والاكتفاء الكامل بل تحاول وبخطط خبيثة اغراق السوق بمنتجات، المحلي أفضل منها واحسن ولكنها تعكف على ضرب المنتج المحلي لابقاء العراق مستوردا ولضرب انتاجه الزراعي والحيواني".

وشدد الشمري، على "ضرورة الضرب من حديد على كل من يحاول ضرب الاقتصاد الوطني والذي بدأ بالانتعاش مستفيدا من الخطط السليمة بتعاون اللجنة مع الجهات المعنية".

كما اكد على "ضرورة سن قوانين خاصة لمحاسبة ومحاكمة من يحاول ضرب الاقتصاد الوطني باي شكل وتقديمهم للقضاء وتغريمهم والحكم عليهم باقسى العقوبات القانونية الخاصة بذلك".

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