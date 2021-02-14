2021/02/14 | 13:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير

القانون ألدولي "إن المستوطنات

الإسرائيلية بما فيها القدس الشرقية

تعتبر غير قانونية وعلى الحكومة

الإسرائيلية تجميد توسيع وبناء

المستوطنات ".

وأضاف، "التسارع في وتيرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (د. عيسى: المستوطنات حلقة من مسلسل الاستخفاف الإسرائيلي بقرارات مجلس الأمن) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (د. عيسى: المستوطنات حلقة من مسلسل الاستخفاف الإسرائيلي بقرارات مجلس الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).