خطاب تجاوز العقد !!

2021/02/14 | 13:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد حسن الساعدي

تميز خطاب رئيس تحالف عراقيون السيد

عمار الحكيم والدي القاه بمناسبة

الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد

باقر الحكيم والتي اقيمت في ساحة

الخلاني ببغداد ، بانه تجاوز ليس فقط

للمكونات بل

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