الحبس المشدد لمدة سنتين بحق وزير البلديات والاشغال السابق ومدير عام في الوزارة

2021/02/14 | 13:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة الجنايات المختصة بنظر

دعاوى النزاهة في الكرخ حكمها بحق وزير

البلديات والاشغال السابق رياض عبد

الحمزة عبد الرزاق الغريب و هاشم عبد

الزهرة عزيز الذي كان يشغل منصب مدير

عام في الوزارة ذاتها ب

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