العصائب تطالب تركيا باحترام مبادئ حسن الجوار واخراج قواتها من العراق

2021/02/14 | 13:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..طالبت حركة عصائب أهل الحق، الأحد، الحكومة التركية باحترام مبادئ حسن الجوار وإخراج كافة قواتها العسكرية المحتلة من داخل العراق ومناطقه الحدودية.وقالت الحركة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “هناك تتجدد لتهديدات القوات التركية باجتياح جديد للاراضي العراقية حيث توكد المعلومات عن وجود خطط تركية عسكرية لغزو مناطق جبل سنجار التي سبق وان تحررت بدماء شهدائنا الابرار وعزيمة مقاتلينا الابطال من سطوة الزمر الاجرامية والتكفيرية “.واضاف البيان “اذ ندين تكرار انتهاك السيادة واستمرار الاحتلال التركي للاراضي العراقية المخالف لكل القيم السماوية والاعراف والقوانين الدولية والذي يصدر من دولة جارة ومسلمة يفترض ان تربطنا بها علاقات حسن الجوار والاحترام والتعاون المتبادل، مطالبة الحكومة العراقية “القيام بواجبها الدستوري والقانوني والتصدي الحازم والصارم لمثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها والعمل الجاد لتنفيذ الارادة الوطنية الشعبية وقرار مجلس النواب العراقي القاضي باخراج كافة القوات الاجنبية العسكرية من العراق وضمان امنه وسيادته واستقلاله”.ودعت الحركة “ الحكومة التركية باحترام مبادىء حسن الجوار واخراج كافة قواتها العسكرية المحتلة من داخل العراق ومناطقه الحدودية وعدم جر البلدين الجارين المسلمين الى مغامرات غير محسوبة لاتخدم اي طرف من الاطراف في ظل الاجواء الملتهبة في المنطقة”.وطالبت الحركة “ابناء العراق الغيارى الذين خبرتهم ساحات الجهاد والمقاومة، ان يكونوا على اهبة الاستعداد للوقوف مع ابطال قواتنا العسكرية والحشد الشعبي والتصدي لأي سلوك عدواني يستهدف بلادنا وشعبنا وارضنا ويهدد وينتهك سيادتنا وامننا”.



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