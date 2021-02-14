الصحافة البرازيلية تهاجم لاعب الديوانية الجديد

2021/02/14 | 13:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادهاجمت الصحافة البرازيلية، مهاجم الديوانية الجديد روجيرو، بعد انتقاله الى صفوف فريقه العراقي.وذكرت صيحفة “اترادي” في تقرير لها وتابعته/ المعلومة/ أن “نادي باهيا البرازيلي، اعار مهاجمة للمرة الرابعة والوجهة هي العراق هذه المرة”.واشارت إلى “عدم نجاح تجربة صاحب الـ30 عام مع فريقه السابق ووصفتها بالفاشلة رغم أن روجيرو وصل لصفوفه في كانون الثاني 2019 بطموحات كبيرة لكنه لعب 26 مباراة سجل هدفين فقط”.وكان نادي الديوانية، قد أعلن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب روجيرو لتمثيل الفريق في الموسم الحالي.



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