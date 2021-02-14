قيادة العمليات المشتركة تؤكد مجدداً خلو قضاء شنگال “سنجار” من المظاهر المسلحة

2021/02/14 | 13:55 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ شنگال جددت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد الموافق 14-02-2021، التأكيد بعدم وجود مظاهر مسلحة، في قضاء شنگال “سنجار”، مشيرةً إلى أن القضاء خالٍ من أي جهة سياسية تتولى زمام الأمن في المدينة.وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، أن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي …

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