الصحة النيابية: الموجة الثانية من كورونا بدأت في عموم المحافظات

2021/02/14 | 13:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اوضحت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاحد، تفاصيل القرارات التي اصدرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق الخاصة بالجامعات والمدارس والمطاعم والقاعات وغيرها ، فيما عزت الاسباب الى تفشي الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا في البلاد .وقال عضو اللجنة سلمان الغريباوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القرارات التي صدرت عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تعد قرارات مؤقتة لمدة أسبوعين”.وأضاف ان “لجنة الصحة والبيئة النيابية تتابع بقلق كبير تزايد عدد الإصابات خلال الايام الاخيرة في كافة المحافظات العراقية”، مبينا أن لجنته “سيكون لها تنسيق مشترك مع الجهات المختصة من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم التأثير على ارزاقهم لتلافي أخطاء الحظر السابق”.وأشار الغريباوي إلى أن “الموجة ثانية من تفشي وباء فيروس كورونا قد بدأت في عموم المحافظات”، داعيا المواطنين الى “اتخاذ الإجراءات الاحترازية”.وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، امس السبت، حزمة جديدة من القرارات لمواجهة فيروس كورونا من بينها فرض غرامة قدرها 25 الف دينار على كل من لا يرتدي الكمامة.



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