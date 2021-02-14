المثنى.. ضبط سيارة محملة بمواد غير صالحة للاستهلاك البشري

2021/02/14 | 13:55 - المصدر: NRT عربية

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كشفت شرطة محافظة المثنى، الأحد، تفاصيل عملية ضبط سيارة محملة بمواد غير صالحة للاستهلاك البشري في مدينة السماوة.

وقال مدير إعلام قيادة شرطة المحافظة، النقيب محمد الخفاجي، في حديث لـ NRT عربية، اليوم، إن "الاجهزة الأمنية في محافظة المثنى، ضبطت سيارة محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك البشري في المدخل الشمالي للسماوة، حيث كان صاحبها ينوي بيعها على المواطنين والضرر بصحتهم".

وتابع أن "الاجهزة الامنية تمكنت من ضبط سيارة كبيرة نوع (هينو) في مدخل المحافظة الشمالية كانت محملة بالكامل بمواد غذائية تالفة تضر بصحة المواطنين كان صاحبها ينوي بيعها بين الناس في المدينة".

واضاف، ان" الاجهزة الامنية والرقابة الصحية احالت المخالف الى الجهات المختصة وفتحت تحقيق في الحادثة وحجز المركبة وصاحبها لحين اكمال التحقيق واحالة المتهم الى المحاكم المختصة".

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