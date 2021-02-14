ذكرى حركة 20 فبراير / بأية عيد عدت يا عيد / بما مضى ام في امرك تجديد . - سعيد الوجاني

2021/02/14 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني بحلول العشرين من شهر فبراير من كل عام ، تحل ذكرى حركة 20 فبراير التي إعْتبرت كحركة نوعية في تاريخ الهبّات الشعبية ، التي عرفها الشعب المغربي طيلة تاريخ نضاله ، لانتزاع حقوقه ، وفرض كرامته المهانة ..اعتبرت حركة 20 فبراير نوعية ومتميزة ، لأنها من جهة حافظت على الضبط العام الذي كان مفقودا في كل الهبّات الاجتماعية السابقة ، منذ 23 مارس 1965 ، مروراً بالتاسع من يونيو 1981 ، فانتفاضة الشمال ومراكش ف ......





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